Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni” innervosiscono i partiti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Attivissimo, agitato, pronto ad andare ben oltre le sue prerogative da presidente del Consiglio e fare campagna elettorale per se stesso. Dopo giorni di silenzio, Mario Draghi è ufficialmente sceso in campo per promuovere il suo trasloco al Colle. Così mentre i leader di partito iniziavano i vertici e gli incontri per riuscire a trovare un dialogo su “nomi super partes e di alto profilo”, l’ex presidente della Bce ha deciso di fare da solo e di iniziare le sue consultazioni. Prima ha visto Matteo Salvini, quello stesso leader del Carroccio che solo poche ore prima ha messo il veto su di lui. Poi ha avuto un colloquio con Enrico Letta e Giuseppe Conte. E molto probabilmente, telefonerà a Silvio Berlusconi, attualmente ricoverato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) Attivissimo, agitato, pronto ad andare ben oltre le sue prerogative da presidente del Consiglio e fareper se. Dopo giorni di silenzio, Marioè ufficialmente sceso in campo per promuovere il suo trasloco al Colle. Così mentre i leader di partito iniziavano i vertici e gli incontri per riuscire a trovare un dialogo su “nomi super partes e di alto profilo”, l’ex presidente della Bce ha deciso di fare da solo e di iniziare le sue. Prima ha visto Matteo, quelloleader del Carroccio che solo poche ore prima ha messo il veto su di lui. Poi ha avuto un colloquio con Enricoe Giuseppe. E molto probabilmente, telefonerà a Silvio Berlusconi, attualmente ricoverato ...

ale_dibattista : No a Draghi al Quirinale! La mia intervista a @SkyTG24 ?? - AndreaVallascas : Si parla solo di Quirinale e il Paese sprofonda. Crisi sociale, giuridica ed economica di una violenza eccezionale,… - silvia_sb_ : I partiti stanno dando l’impressione di non volere Draghi né al Quirinale né al governo. - TGianpaolo : RT @FDebenedetti: La ragione per cui non votano #Draghi è che gliene servirebbero due. @Quirinale - emil10382275 : @LegaSalvini Dai su..... Draghi al Quirinale, poi Salvini o Cartabia presidente del consiglio -