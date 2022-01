Quirinale 2022 | la diretta video dalla redazione di Libero | alle 15 primo appuntamento con Sallusti e Feltri

(Di lunedì 24 gennaio 2022) E venne il giorno: lunedì 24 gennaio, oggi si aprono le danze per il. O meglio, si inizia a votare, ilturno di una partita che come poche volte appare incerta, intricata, imprevedibile. L'accordo tra i partiti è lontano. Un quadro ulteriormente scombinato dal passo indietro di Silvio Berlusconi, che complica maledettamente la corsa di Mario Draghi. E ora, che succede? Domanda a cui proveremo a dare una risposta anche nellache potrete seguire suquotidiano.it. Iloggi,15, con Alessandroe Vittorio. A seguire ci saranno approfondimenti, analisi, interviste, servizi e speciali. Tutto ruota attorno al. Alla partita ...

petergomezblog : Rocco Siffredi si candida (ironicamente) al Quirinale: “Finalmente ho l’età giusta. Ho fatto più bene io all’Italia… - marcotravaglio : A leggere i giornaloni italiani ed esteri, domani Montecitorio potrebbe restare tranquillamente chiuso e risparmiar… - elio_vito : È molto brava ?? - antonio64costa : RT @ItaliaJoseph: “Non si premia col Quirinale uno che racconta balle” Maria Giovanna Maglie a testa bassa contro Draghi: solo lei poteva a… - IVALDO1962 : RT @marcotravaglio: A leggere i giornaloni italiani ed esteri, domani Montecitorio potrebbe restare tranquillamente chiuso e risparmiarsi i… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale 2022

Non c'è veto su Draghi, c'è senso di responsabilità che dovrebbe tenere il premier lontano dal, coerentemente con l'emergenza che lo ha portato lì. Bene il nome di Riccardi, incarna i ...Come si vota Presidente della Repubblica/ Elezioni: quorum, regole, procedure Il numero - variabile - in queste Elezionisi ferma a quota 1008 e comprende: 630 deputati, 321 senatori (...Il segretario del Pd: "Voglio capire se il no a Draghi è definitivo". Conte: "Nessun veto sul premier, ma il governo deve andare avanti". Salvini: "Il centrodestra lavora a una rosa autorevole" ...Magnifici Otto. Sarà uno di questi, o qualche nome a sorpresa pronto a sbucare all’ultimo istante, nella Zona Cesarini che è la vera Zona Quirinale, a diventare il successore ...