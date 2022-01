Questo film horror in stop motion di Netflix devi assolutamente vederlo (Di lunedì 24 gennaio 2022) A prima vista, The House può sembrare una bella storia in stop motion da guardare in famiglia, qualcosa come Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson, ma non lo è. La miniserie in 3 parti è una black comedy, con tocchi di orrore esistenziale, che si svolge in una casa terrificante abitata dalla stessa famiglia in tempi e generazioni diverse. La miniserie (presentata nel formato di un film in tre parti) è una raccolta di storie diverse, ognuna ambientata in una particolare linea temporale e con personaggi diversi, ma tutte collegate attraverso lo stesso luogo che sembra avere una vita a sé e che, per un motivo o per l'altro, non li fa scappare, anche se fisicamente non li trattiene necessariamente lì. La cosa interessante di questa casa non sono solo i suoi personaggi, ma il fatto che sembra molto più grande all'interno che all'esterno, il che ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) A prima vista, The House può sembrare una bella storia inda guardare in famiglia, qualcosa come Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson, ma non lo è. La miniserie in 3 parti è una black comedy, con tocchi di orrore esistenziale, che si svolge in una casa terrificante abitata dalla stessa famiglia in tempi e generazioni diverse. La miniserie (presentata nel formato di unin tre parti) è una raccolta di storie diverse, ognuna ambientata in una particolare linea temporale e con personaggi diversi, ma tutte collegate attraverso lo stesso luogo che sembra avere una vita a sé e che, per un motivo o per l'altro, non li fa scappare, anche se fisicamente non li trattiene necessariamente lì. La cosa interessante di questa casa non sono solo i suoi personaggi, ma il fatto che sembra molto più grande all'interno che all'esterno, il che ...

