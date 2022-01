Nell’Europa del 2022, avanti le donne italiane? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Mentre si allentano le restrizioni in alcuni Paesi sperando nella prossima fine del contagio, salvo varianti del virus, l’Europa guarda all’Italia, in ripresa economica, quale esempio di gestione della pandemia e, pur tra alcune incognite, per l’attuazione del Pnrr. In un contesto nazionale, tuttavia, di perdurante emergenza sociale, con una crisi sanitaria che ha aggravato povertà e disuguaglianze penalizzando, soprattutto, l’occupazione e la retribuzione femminile. Ma l’Italia accetta la sfida, con accresciuta consapevolezza della necessità di modelli di sviluppo più giusti, solidali e sostenibili, motore di trasformazione in un mondo sospeso e disorientato. E punta con fiducia al domani guardando, soprattutto, alle donne. Quelle donne “capaci di guardare con il cuore e di tenere insieme i sogni e la concretezza”, come affermato da Papa Francesco, in ... Leggi su formiche (Di lunedì 24 gennaio 2022) Mentre si allentano le restrizioni in alcuni Paesi sperando nella prossima fine del contagio, salvo varianti del virus, l’Europa guarda all’Italia, in ripresa economica, quale esempio di gestione della pandemia e, pur tra alcune incognite, per l’attuazione del Pnrr. In un contesto nazionale, tuttavia, di perdurante emergenza sociale, con una crisi sanitaria che ha aggravato povertà e disuguaglianze penalizzando, soprattutto, l’occupazione e la retribuzione femminile. Ma l’Italia accetta la sfida, con accresciuta consapevolezza della necessità di modelli di sviluppo più giusti, solidali e sostenibili, motore di trasformazione in un mondo sospeso e disorientato. E punta con fiducia al domani guardando, soprattutto, alle. Quelle“capaci di guardare con il cuore e di tenere insieme i sogni e la concretezza”, come affermato da Papa Francesco, in ...

