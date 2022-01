Milano più cara del 47% rispetto a Napoli e l’ipotesi delle famigerate ‘gabbie salariali’

(Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Italia non è mai stata unificata e gli italiani sono da sempre divisi su tutto, anche sul costo della vita se è vero come è vero che – da un’indagine elaborata da Codacons sul costo della vita nelle principali città del Belpaese che mette a confronto prezzi e tariffe di un paniere di beni e

Advertising

DSantanche : Le violenze di capodanno a #Milano dimostrano come ci sia una criminalità organizzata legata al fomdamentalismo isl… - Agenzia_Ansa : Milano si conferma la città italiana dove la vita costa di più, Napoli la più economica sul fronte della spesa alim… - DSantanche : Dopo le violenze di capodanno, gli stupri, le aggressioni e le risse, altro assurdo episodio di violenza con un del… - planetpaul65 : RT @Agenzia_Ansa: Milano si conferma la città italiana dove la vita costa di più, Napoli la più economica sul fronte della spesa alimentare… - inximkr : Milano. Lombardia. Nord-e. ... Fanno più schifo loro o gli altri? -

Ultime Notizie dalla rete : Milano più

La Stampa

...per primo Con i 4 gol incassati ieri dalla Roma la difesa azzurra è diventata la seconda...quali questa settimana si sono aggiunti Stojanovic per covid e Stulac acciaccato dopo la sfida di. ...Mercati, per saperne diI podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle Borse, qual è ...- dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata della Borsa di, l'...