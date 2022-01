Mercato Milan – Maldini stupisce: “Vlahovic? Vedremo a giugno” (Di lunedì 24 gennaio 2022) È il vero sogno di Mercato dei tifosi del Milan, che però non sono gli unici a volerlo. Andrà via in estate e forse verrà fatto un tentativo. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 24 gennaio 2022) È il vero sogno didei tifosi del, che però non sono gli unici a volerlo. Andrà via in estate e forse verrà fatto un tentativo.

Advertising

cmdotcom : #Milan, i nodi vengono al pettine. Tutti gli errori di un mercato che non ha rinforzato la squadra… - PrinceOfXtreme : RT @SandroSca: Recap -Juve 5° -7 punti da Milan&Napoli, 4 da Gasp -7 gg di mercato -non c'è 1€ -rinnovi a marzo -0 cessioni -mister&AD da m… - hrvatska0909 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan – #Maldini stupisce: “#Vlahovic? Vedremo a giugno” #ACMilan #SempreMilan - SandroSca : Recap -Juve 5° -7 punti da Milan&Napoli, 4 da Gasp -7 gg di mercato -non c'è 1€ -rinnovi a marzo -0 cessioni -miste… - zazoomblog : MERCATO MILAN TOP NEWS – Lazetic quasi ufficiale ansia Ibrahimovic - #MERCATO #MILAN #Lazetic #quasi -