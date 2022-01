“Ma avete visto?”. Michelle Hunziker, gesto a sorpresa di Tomaso Trussardi dopo la separazione (Di lunedì 24 gennaio 2022) È la storia del momento. Come ormai anche i muri sanno Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati. Una delle coppie più celebri in Italia e non solo è arrivata al capolinea dopo dieci anni insieme e due figlie. L’amaro annuncio è stato dato con una comunicazione ufficiale rilasciata da entrambi. “dopo dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine”. “La nostra separazione – hanno fatto sapere Michelle e Tomaso – rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”. Proprio in questi giorni si è parlato anche di un ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 24 gennaio 2022) È la storia del momento. Come ormai anche i muri sannosi sono lasciati. Una delle coppie più celebri in Italia e non solo è arrivata al capolineadieci anni insieme e due figlie. L’amaro annuncio è stato dato con una comunicazione ufficiale rilasciata da entrambi. “dieci anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine”. “La nostra– hanno fatto sapere– rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”. Proprio in questi giorni si è parlato anche di un ...

Ultime Notizie dalla rete : avete visto Queens Regine dell'Hip Hop: una grintosa serie musicale su Disney+ ... andata in onda da ottobre 2021 su ABC in America e destinata a far parte del catalogo di gennaio 2022 su Disney+ (Avete già visto altro? Noi vi consigliamo la nostra recensione di Better Things 2 ). ...

Manifest 4: Quando esce? Chi torna? Le anticipazioni e i retroscena del salvataggio da parte di Netflix Lascia la serie anche Athena Karkanis - ATTENZIONE alle anticipazioni se non avete visto la terza stagione - che interpretava la madre di Cal e Olive (Blaise) ed è morta nel finale della terza ...

Se pensate che la Thunderbolt sia veloce non avete visto il Wi-Fi 7! SmartWorld Il Santa Croce solo con il cuore non riesce a trattenere l’Igea Perde malamente il Santa Croce calcio contro la corazzata Igea 1946, ma, in campo contro i più quotati avversari il Cigno non demerita e solo per sfortuna non riesce ad accorciare le distanze. Troppo ...

Su Rai1 arriva la seconda stagione di “Makari” ROMA (ITALPRESS) – Torna su Raiuno (da lunedì 7 febbraio) con tre nuove storie “Màkari”, la serie tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri interpretata da Claudio Gioè nei panni del protagonista Saveri ...

