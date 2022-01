Le Borse europee a picco | Milano - 2 | 4% annulla i guadagni di un mese

Advertising

AigetEnergia : RT @viuccio: Prezzo medio elettricità - Confronto borse europee - dadeonlain : RT @viuccio: Prezzo medio elettricità - Confronto borse europee - viuccio : Prezzo medio elettricità - Confronto borse europee - Ettore572 : RT @MilanoFinanza: Venti di guerra e borse europee in netto calo, indice Vix +73% da inizio anno - MilanoFinanza : Venti di guerra e borse europee in netto calo, indice Vix +73% da inizio anno -

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee

SoldiOnline.it

Non si arrestano le vendite sulle: Milano, tra le peggiori, lascia sul terreno il 2,4% con il Ftse Mib che scivola a 26.399 punti, annullando i guadagni di oltre un mese; Francoforte e Parigi perdono il 2%, Londra l'1,4%.... a Milano focus sulle tlc dopo i rumors su Vodafone - Iliad (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Sono in netto calo le, dopo la frenata registrata venerdì 21 e nell'attesa degli annunci ...(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Le Borse europee proseguono pesante in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. L'umore dei ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 24 gen - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato di aver proposto un nuovo pacchetto di assistenza macrofinanziaria di emergen ...