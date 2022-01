Il sondaggio politico di lunedì 24 gennaio 2022

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Valori %.realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4265 non rispondenti) tra il 12 e il 17. Il campione è ...

Advertising

TgLa7 : Fra poco @TgLa7 20.00 condotto da Enrico #Mentana in streaming su - RMannheimer : Secondo un sondaggio di Ghisleri (“La Stampa”), la maggioranza degli elettori Pd (diversamente da tutti gli altri… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: Sondaggio politico Euromedia Research #Pd 21,6% #FratellidItalia 18,9% #Lega 18,5% #M5s 14,4% #ForzaItalia 8,2% #Azione+… - ultimora_pol : #Sondaggi Sondaggio di Termometro Politico: #FdI|ECR: 21% #PD|S&D: 20,5% (+0,5) #Lega|ID: 19% #M5S|NI: 15%… - EraldoFR : Lo rivela il sondaggio di Termometro Politico, che evidenzia come il 51,4% sia insoddisfatto dal comportamento dell… -

Ultime Notizie dalla rete : sondaggio politico

Il documento informativo completo delsarà disponibile sul sito www.sondaggipoliticoelettorali.itIn undi pochi giorni fa alla domanda se in ordine all 'affaire pegasus era necessario ...democrazia e la libertà di opinione di un importante Stato membro la cui crescita sul lato...Primo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica oggi, lunedì 24 gennaio. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ...ROMA - "Ciao a tutti, mi chiamo Claudio e sono tre anni che non faccio un concerto". Come ad una riunione di alcolisti anonimi (in questo caso di musicisti ben noti), Claudio Baglioni si racconta - in ...