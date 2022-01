Il partito conservatore britannico è islamofobo? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Vediamo se davvero c’è dell’islamofobia nel partito conservatore britannico. Lo sostiene Nusrat Ghani; racconta come il capogruppo Mark Spencer le abbia rivelato che alcuni Tory si sentano a disagio per il suo essere musulmana, e che per questo l’abbiano sostituita in un rimpasto di governo (Spencer, è ovvio, nega). Due conti: i musulmani nel Regno Unito sono sui tre milioni, quindi costituiscono il 5 per cento della popolazione; nel governo britannico sono due su ventisei ministri, ovvero più del 7 per cento. In parlamento, i deputati musulmani fra i Tory sono quattro su trecentocinquantanove seggi, quindi poco sopra l’1 per cento: se c’è un problema di sottorappresentazione è nel legislativo, che dipende soprattutto dal volere degli elettori, e non nell’esecutivo, che deriva dalle nomine del primo ministro. Tant’è ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Vediamo se davvero c’è dell’islamofobia nel. Lo sostiene Nusrat Ghani; racconta come il capogruppo Mark Spencer le abbia rivelato che alcuni Tory si sentano a disagio per il suo essere musulmana, e che per questo l’abbiano sostituita in un rimpasto di governo (Spencer, è ovvio, nega). Due conti: i musulmani nel Regno Unito sono sui tre milioni, quindi costituiscono il 5 per cento della popolazione; nel governosono due su ventisei ministri, ovvero più del 7 per cento. In parlamento, i deputati musulmani fra i Tory sono quattro su trecentocinquantanove seggi, quindi poco sopra l’1 per cento: se c’è un problema di sottorappresentazione è nel legislativo, che dipende soprattutto dal volere degli elettori, e non nell’esecutivo, che deriva dalle nomine del primo ministro. Tant’è ...

