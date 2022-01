Il meteo in Campania: le previsioni per lunedì 24 gennaio (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo per la Campania di oggi, lunedì 24 gennaio 2021 Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. ampi rasserenamenti in serata, è previsto 1cm di neve. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 921m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: neve. Benevento – Molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper ladi oggi,242021 Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. ampi rasserenamenti in serata, è previsto 1cm di neve. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 921m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allertepreviste: neve. Benevento – Molte nubi in rapida dissoluzione diurna fino a cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà ...

