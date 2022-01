I beni primari… (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lo dico da marzo 2020, questa pandemia è partita malissimo per colpa dei giornalisti prima che degli scienziati prezzemolini. Guardate la preview di una testata a caso su Facebook che parla del DPCM che entrerà in vigore a breve: Il post del 21 gennaio 2022 che accompagna l’articolo di Huffington Post riporta: Al supermercato chi non ha il Green Pass può comprare solo “i beni primari”. Ecco quali sono. Niente pensione alle Poste… Entrando nell’articolo il 22 gennaio invece si legge: Non più solo beni primari in mancanza di certificazione verde. Lo specifica Palazzo Chigi, con una faq ad hoc La cosa da evidenziare è che Palazzo Chigi ha dovuto specificarlo non perché prima avesse detto qualcosa di diverso, ma solo perché giornalisti senza capacità di verifica e influencer di sto catzo avevano passato la giornata di venerdì – e anche parte del sabato ... Leggi su butac (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lo dico da marzo 2020, questa pandemia è partita malissimo per colpa dei giornalisti prima che degli scienziati prezzemolini. Guardate la preview di una testata a caso su Facebook che parla del DPCM che entrerà in vigore a breve: Il post del 21 gennaio 2022 che accompagna l’articolo di Huffington Post riporta: Al supermercato chi non ha il Green Pass può comprare solo “iprimari”. Ecco quali sono. Niente pensione alle Poste… Entrando nell’articolo il 22 gennaio invece si legge: Non più soloprimari in mancanza di certificazione verde. Lo specifica Palazzo Chigi, con una faq ad hoc La cosa da evidenziare è che Palazzo Chigi ha dovuto specificarlo non perché prima avesse detto qualcosa di diverso, ma solo perché giornalisti senza capacità di verifica e influencer di sto catzo avevano passato la giornata di venerdì – e anche parte del sabato ...

