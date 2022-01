Giustizia: Albamonte (Area), 'sciagura non fare subito riforma sistema elettorale Csm' (4) (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) - "E se Di Matteo ha a cuore la tutela dei magistrati più esposti, come è giusto che sia, che vengano tutelati , soprattutto quando le loro indagini toccano piccoli santuari della politica o dell'economia, lui dovrebbe volere un Consiglio autorevole e non si può avere per sorteggio. Quindi, vedo una contraddizione in questo ragionamento. Anche noi vogliamo un consiglio che recuperi autorevolezza ma non vediamo spazio se sarà un consiglio di sorteggiati". Per avere un Csm autorevole, Albamonte propone: "Abbiamo avuto una legge elettorale che ha rafforzato il potere delle correnti e ha messo nelle mani di pochi leader di correnti la designazione degli eletti. E questo è stato possibile perché la legge elettorale vigente ha fatto coincidere la candidatura con il risultato delle elezioni, quindi la scelta non era più in mano ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) - "E se Di Matteo ha a cuore la tutela dei magistrati più esposti, come è giusto che sia, che vengano tutelati , soprattutto quando le loro indagini toccano piccoli santuari della politica o dell'economia, lui dovrebbe volere un Consiglio autorevole e non si può avere per sorteggio. Quindi, vedo una contraddizione in questo ragionamento. Anche noi vogliamo un consiglio che recuperi autorevolezza ma non vediamo spazio se sarà un consiglio di sorteggiati". Per avere un Csm autorevole,propone: "Abbiamo avuto una leggeche ha rafforzato il potere delle correnti e ha messo nelle mani di pochi leader di correnti la designazione degli eletti. E questo è stato possibile perché la leggevigente ha fatto coincidere la candidatura con il risultato delle elezioni, quindi la scelta non era più in mano ai ...

