Giorno Memoria | Gibelli | pietre inciampo testimonianze di vite rubate

"Mantenere viva la Memoria di quanto è accaduto è importante perché nelle menti di tutti deve essere scolpito ciò che di atroce è successo, per saperlo fronteggiare e fare in modo che non si riproponga mai più".Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli partecipando oggi a Pordenone alla cerimonia organizzata dall'Amministrazione comunale durante la quale sono state posate cinque pietre d'inciampo nell'ambito delle commemorazioni per la del Giorno della Memoria. In particolare in questa occasione sono stati ricordati Arturo Biasutti, Annibale Toffolo, Antonio e Romano Pilat e Luigi Antonio Santarossa. Alla presenza dell'assessore alla cultura Alberto Parigi, di Vladimiro Bottecchia, genero di una delle vittime a cui è dedicato uno dei simboli posati oggi a ...

