Gestione illecita di rifiuti | Carabinieri denunciano una persona a San Martino Valle Caudina

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Permane costante l'attenzione deidel Comando Provinciale di Avellino per l'accertamento di reati connessi alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Nell'ambito di tali attività, ...

... i Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un imprenditore del luogo, per i reati di " Attività didi rifiuti non ...... nell'ambito di controlli Ambientali (smaltimento illecito di rifiuti), hanno denunciato due mazaresi di 52 e 23 anni per i reati die combustionedi rifiuti speciali pericolosi e ...Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, congiuntamente a personale del Centro Anticrimine Natura di Palermo (Nucleo Cites Distaccamento di Trapani), nell ...Nella circostanza, i Carabinieri procedevano al controllo di un terreno di 3 mila metri quadrati di proprietà di uno dei due denunciati ove veniva rilevata la presenza di rifiuti speciali tossici, vei ...