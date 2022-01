Germania, spari nell'Università di Heidelberg: tre feriti e un morto, l'attentatore si è suicidato (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco sparati da uno studente all'interno del campus universitario medico di Heidelberg , in Germania. La polizia di Mannheim ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 24 gennaio 2022) Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco sparati da uno studente all'interno del campus universitario medico di, in. La polizia di Mannheim ha ...

