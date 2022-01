Eurovision 2022, i conduttori sono Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. L’annuncio ufficiale al Festival di Sanremo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika saranno i conduttori dell’edizione 2022 dell'”Eurovision Song Contest“. La kermesse internazionale sbarca in Italia dopo la vittoria dei Maneskin lo scorso anno a Rotterdam, sarà ospitata da Torino il 10, 12 e 14 maggio al Palaolimpico. Una notizia svelata dall’Adnkronos, già accennata da Dagospia in precedenza, che fa sapere che parla di un accordo di massima già trovato con la cantante di Solarolo e con l’ex conduttore di “X Factor”, non sarebbe ancora conclusa la trattativa con Mika. La scelta sarebbe caduta su loro tre, oltre che per le capacità artistiche e la notorietà, anche per la conoscenza della lingua inglese L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022)saranno idell’edizionedell'”Song Contest“. La kermesse internazionale sbarca in Italia dopo la vittoria dei Maneskin lo scorso anno a Rotterdam, sarà ospitata da Torino il 10, 12 e 14 maggio al Palaolimpico. Una notizia svelata dall’Adnkronos, già accennata da Dagospia in precedenza, che fa sapere che parla di un accordo di massima già trovato con la cantante di Solarolo e con l’ex conduttore di “X Factor”, non sarebbe ancora conclusa la trattativa con. La scelta sarebbe caduta su loro tre, oltre che per le capacità artistiche e la notorietà, anche per la conoscenza della lingua inglesedovrebbe arrivare ...

