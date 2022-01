Due bombe sociali innescate contro i lavoratori: inflazione e robot. Gli scenari (Di lunedì 24 gennaio 2022) La generazione odierna vive situazioni epocali in modo non appariscente quanto sarebbe necessario, anzi oscurate dalla clamorosa pandemia. Circostanze che fanno dubitare di un’alterazione radicale del codice umano, un mutamento, una mutazione, non credo esagerato quanto detto. Esponendo si capirà perché è realistica la previsione. Circoscriverò un evento che non è epocale ma avrà effetti notevolissimi e durevoli e diventerà epocale connesso ad un altro evento. L’inflazione ci rovinerà L’inflazione che sta insorgendo nella economia mondiale soprattutto occidentale ha gravità possente negli Stati Uniti diramandosi per l’Europa. L’inflazione rovinerà milioni e milioni di persone, mentre fino ad oggi i sistemi sociali hanno reagito sia pure con difficoltà e rovine sanando disoccupazione e miseria. Con difficoltà e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) La generazione odierna vive situazioni epocali in modo non appariscente quanto sarebbe necessario, anzi oscurate dalla clamorosa pandemia. Circostanze che fanno dubitare di un’alterazione radicale del codice umano, un mutamento, una mutazione, non credo esagerato quanto detto. Esponendo si capirà perché è realistica la previsione. Circoscriverò un evento che non è epocale ma avrà effetti notevolissimi e durevoli e diventerà epocale connesso ad un altro evento. L’ci rovinerà L’che sta insorgendo nella economia mondiale soprattutto occidentale ha gravità possente negli Stati Uniti diramandosi per l’Europa. L’rovinerà milioni e milioni di persone, mentre fino ad oggi i sistemihanno reagito sia pure con difficoltà e rovine sanando disoccupazione e miseria. Con difficoltà e ...

