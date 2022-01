“Detto Fatto”: mezze maniche ripiene con crema di broccoletti di Beniamino Baleotti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il tutor Beniamino Baleotti, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2, Detto Fatto, ha preparato le mezze maniche ripiene con crema di broccoletti. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 300 g farina, 3 uova 350 g ricotta, 100 g parmigiano grattugiato, 100 g pangrattato, 80 g mortadella tritata, 1 uovo, 1 tuorlo, noce moscata, sale e pepe Condimento: 350 g broccoletti, 50 g parmigiano grattugiato, 50 g burro, 30 g pinoli, 6 foglie di basilico, 1 scalogno, olio evo, sale e pepe Procedimento Prepariamo la pasta all’uovo lavorando la farina 00 con le uova intere. Ottenuto un impasto omogeneo e liscio, lo avvolgiamo nella pellicola e lo ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il tutor, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all’interno del programma condotto da Bianca Guaccero su Rai2,, ha preparato lecondi. Di seguito ingredienti e procedimento. Ingredienti 300 g farina, 3 uova 350 g ricotta, 100 g parmigiano grattugiato, 100 g pangrattato, 80 g mortadella tritata, 1 uovo, 1 tuorlo, noce moscata, sale e pepe Condimento: 350 g, 50 g parmigiano grattugiato, 50 g burro, 30 g pinoli, 6 foglie di basilico, 1 scalogno, olio evo, sale e pepe Procedimento Prepariamo la pasta all’uovo lavorando la farina 00 con le uova intere. Ottenuto un impasto omogeneo e liscio, lo avvolgiamo nella pellicola e lo ...

Advertising

lapoelkann_ : 19 anni fa ci lasciava Gianni Agnelli. E ogni giorno non riesco a non pensare a lui e cosa avrebbe detto e fatto s… - antoniospadaro : #Gesù ha appena detto che è lui il Messia. Chi attendiamo da sempre è già arrivato. Dio è già con noi. Poi buio, si… - francescocosta : Due cose per chi ha ascoltato Morning. Sì, Riccardi ha fatto per un anno il ministro della Cooperazione in un gover… - UgoBaroni : RT @lapoelkann_: 19 anni fa ci lasciava Gianni Agnelli. E ogni giorno non riesco a non pensare a lui e cosa avrebbe detto e fatto se fosse… - avanvera_ : Prima mi è venuto addosso un ragazzo e tutto mortificato mi ha detto 'scusami non l'ho fatto apposta' poteva essere… -