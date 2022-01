Covid Italia, Vaia: “Basta tamponifici e bollettini ansiogeni’ (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – ”I bollettini quotidiani andrebbero aboliti e nel mio istituto l’ho fatto perché rischiano così come sono ora di creare solo disorientamento e spavento nei cittadini”. Lo dice in un’intervista a ‘La Verità’ Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma. ”Il tamponificio che si è creato nell’ultimo periodo è assolutamente da evitare. Allo Spallanzani abbiamo infatti proposto di rivedere le norme in materia di quarantena e di isolamento consentendo ad esempio ai cittadini contagiati asintomatici di interrompere l’isolamento dopo cinque giorni anche in assenza di test, così come accade negli Stati Uniti”. Per Vaia gli ospedali reggono ma bisognerebbe potenziare l’assistenza domiciliare. ”Se riuscissimo ad attuare un reale potenziamento della domiciliarità, portando a casa delle persone terapie ... Leggi su italiasera (Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – ”Iquotidiani andrebbero aboliti e nel mio istituto l’ho fatto perché rischiano così come sono ora di creare solo disorientamento e spavento nei cittadini”. Lo dice in un’intervista a ‘La Verità’ Francesco, direttore dello Spallanzani di Roma. ”Ilo che si è creato nell’ultimo periodo è assolutamente da evitare. Allo Spallanzani abbiamo infatti proposto di rivedere le norme in materia di quarantena e di isolamento consentendo ad esempio ai cittadini contagiati asintomatici di interrompere l’isolamento dopo cinque giorni anche in assenza di test, così come accade negli Stati Uniti”. Pergli ospedali reggono ma bisognerebbe potenziare l’assistenza domiciliare. ”Se riuscissimo ad attuare un reale potenziamento della domiciliarità, portando a casa delle persone terapie ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? BASTA! SEMPRE?PAESI SOSPENDONO LE RESTRIZIONI e decidono di convivere con Covid???? ??Spagna???? ??Gran Bretagna???? ??… - stanzaselvaggia : “Non mi vaccino perché ho un buon sistema immunitario”, “Nei vaccini c’è il grafene”, diceva. Ho avuto con Franco T… - StefanoFeltri : ??????Covid, il biologo no-vax Trinca è ricoverato a Perugia con la polmonite di @stanzaselvaggia @PiazzapulitaLA7… - manu_etoile : RT @Capezzone: Esclusivo su @atlanticomag ?? Mario Menichella su dati fuorvianti per giustificare le restrizioni e rafforzare la narrazione… - soniabetz1 : RT @jimmomo: ?? Esclusivo: in Italia dati Covid fuorvianti o falsati per giustificare restrizioni e rafforzare narrazione del governo Splend… -