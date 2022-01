Covid | Gismondo Sacco di Milano | Si va verso fine pandemia | allentare le misure

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Tutti i segni indicano che la strada imboccata” dall’evoluzione del coronavirus Sars-CoV-2 “è quella che potrebbe portareladella“, dell’emergenza-19 così come l’abbiamo vissuta finora. Tuttavia, “solo il tempo ci darà la certezza” della veridicità di questo scenario, prospettato dall’Organizzazione mondiale della sanità per l’Europa. Lo dichiara all’Adnkronos Salute Maria Rita, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedaledi. Se l’annuncio dell’Oms fa sperare, però, “nessuno può escludere l’arrivo di nuove varianti”, osserva l’esperta. Comunque, aggiunge, fase dopo fase “credo sia giusto vivere adattandosi alle regole impartite dal virus”. E per ...

... l'opinione della microbiologa Maria Rita, secondo cui 'è prematuro dire che siamo vicini alla fine della pandemia' di- 19, come è stato affermato in queste ore relativamente alla ...... Mario Giordano intervisterà Maria Rita. Con la Direttrice di Microbiologia Clinica presso ... inoltre, sulla sentenza del Tar che ha accolto il ricorso del Comitato cura domiciliare- 19,...MILANO – “Tutti i segni indicano che la strada imboccata” dall’evoluzione del coronavirus Sars-CoV-2 “è quella che potrebbe portare verso la fine della pandemia”, dell’emergenza Covid-19 così come l’a ...Sospensiva-lampo di Palazzo Spada su paracetamolo e vigile attesa, ma la partita è aperta sulle cure domiciliari in attesa della discussione del 3 febbraio 2022 ...