Coppa Africa | almeno sei vittime nella ressa fuori dallo stadio di Yaoundè – Il video

(Di martedì 25 gennaio 2022) Le prime informazioni sono riferite da fonti locali che lavorano per la Bbc. Durante una partita dellad’fra Camerun e Isole Comore i tifosi hanno cominciato ad accalcarsi per entrare allo, unache avrebbe provocato la morte di diverse persone.sei. Tutto è successodi, capitale del Camerun. Loè in grado di accogliere 60 mila tifosi ma, a causa delle restrizioni per il Covid, la capienza era stata ridotta all’80 per cento. Sui social stanno circolando i primiche riprendono gli scontri. L’infermiera Olinga Prudence parlando con l’agenzia di stampa Ap ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Africa

Sei persone sono morte e decine sono rimaste ferite per la ressa tra i tifosi che si accalcavano per cercae di entrare un uno stadio in Camerun che ospitava una partita dellad'per nazioni. La tragedia, riferisce la Bbc online , è avvenuta fuori dallo stadio Paul Biya della capitale Yaoundé, dove si disputava la partita tra il Camerun e le Comore per gli ...Gravissimo episodio durante lad': secondo le prime informazioni disponibili, almeno 7 persone sarebbero rimaste uccise durante una fuga precipitosa a uno dei cancelli d'ingresso dello stadio Olembe di Yaoundé per ...Non c'è pace in Coppa d'Africa: Capo Verde giocherà contro il Senegal con ben cinque calciatori out per problemi di gastroenterite ...La partita Marocco - Malawi di martedì 25 gennaio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per gli ottavi di finale della Coppa d'Africa ...