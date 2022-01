Calciomercato: Vavro ufficiale in prestito dalla Lazio al Copenaghen (Di lunedì 24 gennaio 2022) È ufficiale il passaggio di Denis Vavro dalla Lazio al Copenaghen. Il difensore centrale slovacco torna in Danimarca in prestito con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni di euro. Le parole del giocatore al suo arrivo in Danimarca: “Copenaghen significa molto per me. Sono stato bene qui nella mia prima avventura e sono felice di poterci giocare di nuovo. Arrivo con il solo obiettivo di aiutare la squadra a diventare campione quest’estate”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Èil passaggio di Denisal. Il difensore centrale slovacco torna in Danimarca incon diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni di euro. Le parole del giocatore al suo arrivo in Danimarca: “significa molto per me. Sono stato bene qui nella mia prima avventura e sono felice di poterci giocare di nuovo. Arrivo con il solo obiettivo di aiutare la squadra a diventare campione quest’estate”. SportFace.

