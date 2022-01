Calciomercato Juventus | il colpo è servito | è fatta per Vlahovic

(Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo le dichiarazioni di Pradè, arrivano le ultime indiscrezioni: intesa sulle cifre con, manca solo l’accordo con la Viola Laadesso accelera per Dusan. Dopo l’apertura del direttore sportivo viola Daniele Pradè, infatti, ora i bianconeri lavorano a ritmo serrato per portare il serbo a Torino già nei prossimi giorni. IlQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Laè alla finestra, ha avviato i contatti con la viola e sta studiando il modo per arrivare a un'offerta per soddisfare le condizioni poste dalla Fiorentina . I bianconeri, più vicini al ...'Se Vlahovic ha scelto la Juve ce lo dirà lui' Porte aperte a tutti, dunque, anche alla. Da tempo i bianconeri, infatti, sono sulle tracce di Vlahovic: ' Se Vlahovic ha scelto la Juve ce ...Il mercato della Juventus entra nel vivo con la questione centrocampo dove movimenti in uscita potrebbero smuovere le entrate ...CALCIOMERCATO - Contatti diretti con la Fiorentina per l’attaccante serbo. Il club bianconero studia l’offerta per portarlo subito a Torino.