Calciomercato Juventus, arriva l’attaccante tanto atteso: è fortissimo (Di lunedì 24 gennaio 2022) La Juventus sta facendo di tutto per regalare ad Allegri un centravanti; la società ha deciso di puntare tutto su un giocatore fortissimo. Depay non sembra rientrare nei piani futuri del Barcellona; la Juventus sta ragionando sul grande colpo di mercato per cambiare volto ad un reparto offensivo che ha numerosi problemi. LapressePer spiegare la posizione in classifica della Juventus e il cambio di obiettivi della società bianconera (dallo scudetto si è passati alla necessità di qualificarsi alla prossima Champions League) bisogna vedere il rendimento offensivo della squadra di Allegri. Morata e Kean stanno deludendo le aspettative e il loro apporto in area di rigore non può soddisfare una squadra con le ambizioni della Juventus. Il centravanti spagnolo lavoro molto per la squadra all’interno della ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lasta facendo di tutto per regalare ad Allegri un centravanti; la società ha deciso di puntare tutto su un giocatore. Depay non sembra rientrare nei piani futuri del Barcellona; lasta ragionando sul grande colpo di mercato per cambiare volto ad un reparto offensivo che ha numerosi problemi. LapressePer spiegare la posizione in classifica dellae il cambio di obiettivi della società bianconera (dallo scudetto si è passati alla necessità di qualificarsi alla prossima Champions League) bisogna vedere il rendimento offensivo della squadra di Allegri. Morata e Kean stanno deludendo le aspettative e il loro apporto in area di rigore non può soddisfare una squadra con le ambizioni della. Il centravanti spagnolo lavoro molto per la squadra all’interno della ...

Advertising

Gazzetta_it : Mercato, Vlahovic rompe con la Fiorentina e vuole la Juve - GiovaAlbanese : Un punto che non si butta via. La #Juventus però non riesce a vincere contro le squadre che la precedono nella clas… - Gazzetta_it : #Ramsey, 22mila (euro) di motivi al giorno per restare: così blocca il mercato Juve#Calciomercato - Onestidal2007 : #BreakingNews Non vedo l'ora di essere smentito su #Vlahovic e di ricevere insulti e le peggio cose... Tra l'altro… - TUTTOJUVE_COM : Juventus-Ajax, accordo per il prestito di Ihattaren: le ultime -