Calcio | Watford | esonerato Claudio Ranieri

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Londra, 24 gen. - (Adnkronos) - Ilha deciso di esonerare l'allenatore. A dare la notizia, a cui manca solo l'ufficialità, ilObserver. Il tecnico romano ha pagato il ko contro il Norwich nell'ultima giornata di Premier League., arrivato a Vicarage Road tre mesi fa, è rimasto in carica per 14 match (13 di campionato e 1 di FA Cup) con un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e ben 11 sconfitte, andamento che ha portato ilal penultimo posto in classifica.

Nel complesso, sotto la sua guida, ilha raccolto appena 7 punti in quasi quattro mesi: raggiunto il punto più alto il 20 novembre scorso col 4 - 1 rifilato al Manchester United, da allora la ...Nel complesso, sotto la sua guida, ilha raccolto appena 7 punti in quasi quattro mesi: raggiunto il punto più alto il 20 novembre scorso col 4 - 1 rifilato al Manchester United, da allora la ...Londra, 24 gen. - Il Watford ha deciso di esonerare l'allenatore Claudio Ranieri. A dare la notizia, a cui manca solo l'ufficialità, il Watford Observer. Il tecnico romano ha pagato il ko contro il ...La sconfitta casalinga contro il Norwich è stata fatale per Claudio Ranieri che non siedera più sulla panchina del Watford. Magro il bottino dell’ex allenatore del Leicester, sette sconfitte in otto ...