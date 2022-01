Australian Open 2022, Berrettini e Sinner come Panatta e Bertolucci al Roland Garros 1973 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Gli Australian Open 2022 entrano prepotentemente a far parte della storia del tennis italiano. Dopo Matteo Berrettini, anche Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale, eguagliando un primato che durava da quasi 50 anni. Per la seconda volta nella storia, l’Italia avrà infatti due giocatori tra i migliori otto di uno slam. L’ultima, e unica, volta nell’Era Open era capitato nel 1973 al Roland Garros, quando vi riuscirono Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. In quel caso solamente uno (Panatta) approdò in semifinale, mentre qui entrambi possono sognare in grande. A prescindere da come andrà, però, si tratta di un evento storico per il tennis azzurro, che sta vivendo ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Glientrano prepotentemente a far parte della storia del tennis italiano. Dopo Matteo, anche Jannikè approdato ai quarti di finale, eguagliando un primato che durava da quasi 50 anni. Per la seconda volta nella storia, l’Italia avrà infatti due giocatori tra i migliori otto di uno slam. L’ultima, e unica, volta nell’Eraera capitato nelal, quando vi riuscirono Adrianoe Paolo. In quel caso solamente uno () approdò in semifinale, mentre qui entrambi possono sognare in grande. A prescindere daandrà, però, si tratta di un evento storico per il tennis azzurro, che sta vivendo ...

Advertising

Eurosport_IT : Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like… - ItaliaTeam_it : DAI MATTEOOOOOOO! ?? Berrettini batte Pablo Carreno-Busta in tre set, è ai quarti degli Australian Open! ??… - Eurosport_IT : URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ????… - _Meantobe_ : RT @Eurosport_IT: URLIAMO TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIII??? Abbiamo 2 italiani ai quarti di finale degli Australian Open! ???? #EurosportTENNIS | #… - solodenti : RT @ilPostSport: Era da quasi 50 anni che due italiani non si ritrovavano ai quarti in un torneo del Grande Slam: allora furono Panatta e B… -