Andrea Scanzi dedica L'affondo a Gianluigi Paragone: "Da leghista a grillino, infine boomer no vax: perché dice e fa certe cose" (Di lunedì 24 gennaio 2022) La prima puntata della terza stagione de L'affondo – la rubrica in modalità video-selfie disponibile su TvLoft tutti i martedì alle 8 – Andrea Scanzi la dedica a Gianluigi Paragone: ieri leghista della prima ora, poi grillino, vero o presunto della seconda ora, e adesso idolo dei boomer no vax, no pass, negazionisti e complottari. "Vi racconterò chi è veramente Paragone, perché dice e fa certe cose e vi dirò anche quello che sarà e farà quando non sarà più di moda", ha detto il giornalista. 'L'affondo' è un format realizzato da Loft Produzioni per il sito e la app di TvLoft nonché per la smart tv, disponibile online tutti i martedì.

