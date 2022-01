Alex Belli, bomba gossip: la sua nuova fiamma. È proprio lei.[VIDEO] (Di lunedì 24 gennaio 2022) Alex Belli è stato uno dei protagonisti dell'edizione in corso del GF Vip e nonostante sia stato squalificato dal reality, continua ad esserlo. #VIDEO A FINE ARTICOLO E mentre Delia Duran e Soleil Sorge si divertono insieme nella Casa di Cinecittà tra chiacchiere, danze ed effusioni, l'attore a quanto pare sta già pensando ad un'altra donna. Solo due giorni fa con un tweet ha deciso di mettere un punto alla storia con la sua compagna venezuelana scrivendo: "Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola". Da Mattino Cinque pochi minuti fa è arrivato un nuovo scoop che riguarda proprio ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 24 gennaio 2022)è stato uno dei protagonisti dell'edizione in corso del GF Vip e nonostante sia stato squalificato dal reality, continua ad esserlo. #A FINE ARTICOLO E mentre Delia Duran e Soleil Sorge si divertono insieme nella Casa di Cinecittà tra chiacchiere, danze ed effusioni, l'attore a quanto pare sta già pensando ad un'altra donna. Solo due giorni fa con un tweet ha deciso di mettere un punto alla storia con la sua compagna venezuelana scrivendo: "Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola". Da Mattino Cinque pochi minuti fa è arrivato un nuovo scoop che riguarda...

