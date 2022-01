Al via il walk in all’ospedale di Minturno, riservato a studenti di materne e primarie (Di lunedì 24 gennaio 2022) Minturno – Da oggi, lunedì 24 gennaio, l’ex Ospedale di Minturno, in via degli Eroi, è aperto il walk in, nel quale potranno essere effettuati i tamponi T0 e T5 per gli alunni della scuola materna e primaria. A darne notizia è il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, che specifica: “Ogni Istituto scolastico procederà, tramite gli uffici dedicati della Asl, a prenotare i tamponi per gli alunni dei propri istituti. Ricordiamo che per i ragazzi che frequentano le medie e le superiori, i tamponi per le quarantene possono essere effettuati gratuitamente tramite prescrizione del proprio medico di base, presso i centri e le farmacie convenzionate”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturnoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie,clicca su ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 24 gennaio 2022)– Da oggi, lunedì 24 gennaio, l’ex Ospedale di, in via degli Eroi, è aperto ilin, nel quale potranno essere effettuati i tamponi T0 e T5 per gli alunni della scuola materna e primaria. A darne notizia è il sindaco di, Gerardo Stefanelli, che specifica: “Ogni Istituto scolastico procederà, tramite gli uffici dedicati della Asl, a prenotare i tamponi per gli alunni dei propri istituti. Ricordiamo che per i ragazzi che frequentano le medie e le superiori, i tamponi per le quarantene possono essere effettuati gratuitamente tramite prescrizione del proprio medico di base, presso i centri e le farmacie convenzionate”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie,clicca su ...

