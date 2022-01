Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.021.173 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che si sono vaccinati almeno con una dose, il 27.… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Vaccino, 1 milione di bimbi con almeno 1 dose - - ItaliaNotizie24 : Vaccino, 1 milione di bimbi con almeno 1 dose - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Vaccino, 1 milione di bimbi con almeno 1 dose - - News24_it : Covid, news di oggi. Un milione di bimbi da 5 a 11 anni con almeno una dose vaccino. LIVE - Sky Tg24 -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino milione

"Pensavamo che fosse finita dopo la seconda dose, ma l'errore è pensare che ilda solo ... ma qui sono stati più di mezzodi nuovi contagi al giorno, quindi ti trovi circondata", ha ...I bambini vaccinati con almeno una dose sono pari al 27,93% della popolazione di questa fascia d'età (ne mancano 2,6 milioni circa). Per quanto riguarda la terza dose, sono quasi 30 milioni gli ...ROMA (ITALPRESS) - Sono 1.021.173 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che si sono vaccinati almeno con una dose, il 27.93% di questa fascia d'età: ne mancano ...BARI (ITALPRESS) - La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 45,7%, 17,9 punti sopra la med ...