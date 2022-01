Taiwan | denunciata una maxi incursione di 39 caccia cinesi

Advertising

, in risposta, ha dispiegato i suoi caccia, lanciato messaggi radio e monitorato le attività coi sistemi di difesa antiaerea.Più ostiche le questioni legate alle corse al riarmo e all'aggressività cineseda Washington, in particolare nei confronti di, che Pechino mira ad annettere " per aumentare le ...Taiwan ha denunciato oggi una maxi incursione di jet militari cinesi nel suo spazio aereo. Trentanove velivoli hanno sorvolato la zona di difesa sudovest dell’isola, l’operazione è la più grande fatta ...Taiwan ha mobilitato la propria aviazione per contenere una maxi incursione di 39 jet da guerra cinesi nella zona di difesa aerea a sudovest dell'isola. Secondo il ministero della Difesa, l'Esercito p ...