Squid Game 2: confermata la seconda stagione, qualche anticipazione (Di domenica 23 gennaio 2022) Squid Game 2, confermata la seconda stagione della serie: ecco qualche anticipazione circa i nuovi episodi. Annunciata la seconda stagione della serie.Come prevedibile dopo il grandissimo successo avuto, la serie coreana Netflix è stata confermata per una seconda stagione; solamente nei primi 28 giorni dall’arrivo in streaming, Squid Game ha coinvolto la bellezza di 142 milioni di account diventando continuamente fonte di discussione fra gli spettatori. Al momento, nessuno si era però esposto circa il rinnovo della serie creata da Hwang Dong-hyuk; il futuro è sicuramente roseo ed ora l’arrivo dei nuovi episodi è ... Leggi su formatonews (Di domenica 23 gennaio 2022)2,ladella serie: eccocirca i nuovi episodi. Annunciata ladella serie.Come prevedibile dopo il grandissimo successo avuto, la serie coreana Netflix è stataper una; solamente nei primi 28 giorni dall’arrivo in streaming,ha coinvolto la bellezza di 142 milioni di account diventando continuamente fonte di discussione fra gli spettatori. Al momento, nessuno si era però esposto circa il rinnovo della serie creata da Hwang Dong-hyuk; il futuro è sicuramente roseo ed ora l’arrivo dei nuovi episodi è ...

Advertising

NetflixIT : Solo per dirvi che se vi mancano Squid Game e Gong Yoo, è proprio ora di recuperare The Silent Sea. - badtasteit : #Lucifer è la serie originale più vista del 2021 secondo Nielsen, seconda #SquidGame - idkwlm : Mia sorella mi ha obbligato a guardare squid game con lei IN ITALIANO.. - umanesimo : Di quello che Dziga recensisce io ho visto solo Squid Game e Don't Look Up e condivido tutto, ma proprio tutto. Bel… - dattifoho : sinceri, ci andreste a squid game? -