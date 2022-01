Sci: Sofia Goggia, distorsione al ginocchio nel SuperG di Cortina. Paura per i Giochi. Vince la Curtoni (Di domenica 23 gennaio 2022) Brutto infortunio per Sofia Goggia, che ha riportato una presunta distorsione del ginocchio sinistro: le sue condizioni saranno valutate nel tardo pomeriggio dai medici della Federsci. E' questo l'esito dei primi controlli sulla sciatrice azzurra, dopo la caduta durante il SuperG di Cortina, secondo quanto fa sapere la Fisi. Sofia Goggia è stata trasportata in elicottero a Milano L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 23 gennaio 2022) Brutto infortunio per, che ha riportato una presuntadelsinistro: le sue condizioni saranno valutate nel tardo pomeriggio dai medici della Federsci. E' questo l'esito dei primi controlli sulla sciatrice azzurra, dopo la caduta durante ildi, secondo quanto fa sapere la Fisi.è stata trasportata in elicottero a Milano L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

GDF : Sport invernali Coppa del Mondo sci alpino: Sofia Goggia è prima nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo! Per l’a… - Agenzia_Ansa : Una strepitosa Sofia Goggia dopo il successo del 2018 è tornata a vincere la discesa di cdm di Cortina d'Ampezzo su… - Agenzia_Ansa : Grande spavento per Sofia Goggia caduta nel il superG di cdm di Cortina a pochi giorni dalle Olimpiadi di Pechino.… - euricona : Brutta caduta stamani per Sofia #Goggia ma da come è riuscita a scendere con gli sci dopo la caduta direi che per f… - FirenzePost : Sci: Sofia Goggia, distorsione al ginocchio nel SuperG di Cortina. Paura per i Giochi. Vince la Curtoni -