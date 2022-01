Romanzo Quirinale | Berlusconi si sfila ma ora crescono i no a Draghi

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 23 gennaio 2022) Silviofa il passo indietro ormai atteso da tutti, ma il quadro a fine giornata è - se possibile - persino più complicato di quanto non lo fosse all'inizio. Il leader di Fi si fa da parte, ma insieme alla Lega sposa la linea del "resti a palazzo Chigi", posizione che piace molto anche a M5s. Giuseppe Conte ieri in mattinata aveva riunito la cabina di regia del Movimento, registrando ancora molti "dubbi" sull'ipotesi di eleggere il premier ale solo nel pomeriggio ha fatto filtrare che comunque non sono stati posti "veti". Allo stato, dunque, sembra essersi complicata di molto la strada diverso il, se non ci saranno clamorosi ripensamenti del centrodestra come ipotizza Vittorio Sgarbi in serata: "Non lo può proporre il centrosinistra, non avrebbero i voti ...