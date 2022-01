Roma, clamorosa idea di mercato: idea Luiz Felipe a parametro zero (Di domenica 23 gennaio 2022) Storicamente tra Roma e Lazio, per ovvie ragioni, si registrano pochissime trattative. Più nello specifico, l’ultimo trasferimento effettuato dalla Lazio alla Roma è stato il passaggio di Perrone alla corte del club giallorosso, nel lontano 1981. Nella stessa direzione, ma del verso opposto, vi è stato lo scorso anno il trasferimento di Pedro dalla Roma L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Storicamente trae Lazio, per ovvie ragioni, si registrano pochissime trattative. Più nello specifico, l’ultimo trasferimento effettuato dalla Lazio allaè stato il passaggio di Perrone alla corte del club giallorosso, nel lontano 1981. Nella stessa direzione, ma del verso opposto, vi è stato lo scorso anno il trasferimento di Pedro dallaL'articolo

Advertising

Triple_FCIM : Dumfries ha avuto una trasformazione clamorosa,dal goal alla Roma non sbaglia mezza partita, CALCIATORE TOTALE. - LNN999 : RT @GiancarloDeRisi: Clamorosa la ritirata di Berlusconi! Non viene neppure a Roma, oggi pomeriggio alle 4 comunicherà la sua decisione via… - _fiorucci : RT @GiancarloDeRisi: Clamorosa la ritirata di Berlusconi! Non viene neppure a Roma, oggi pomeriggio alle 4 comunicherà la sua decisione via… - MATTE1973S : RT @GiancarloDeRisi: Clamorosa la ritirata di Berlusconi! Non viene neppure a Roma, oggi pomeriggio alle 4 comunicherà la sua decisione via… - JPCK72 : RT @GiancarloDeRisi: Clamorosa la ritirata di Berlusconi! Non viene neppure a Roma, oggi pomeriggio alle 4 comunicherà la sua decisione via… -