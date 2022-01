Quirinale: Letta, 'domani molto probabilmente voteremo scheda bianca' (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "molto probabile domani scheda bianca, per dare un segno di disponibilità e apertura all'interlocuzione, pur nella durezza della nostra condanna di quanto avvenuto ieri nel centrodestra". Così Enrico Letta all'assemblea dei grandi elettori Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "probabile, per dare un segno di disponibilità e apertura all'interlocuzione, pur nella durezza della nostra condanna di quanto avvenuto ieri nel centrodestra". Così Enricoall'assemblea dei grandi elettori Pd.

Advertising

Agenzia_Ansa : E' in programma alle 10.30 alla Camera il vertice del centrosinistra sul Quirinale. Enrico Letta, Giuseppe Conte e… - fattoquotidiano : Quirinale, Conte dopo il vertice con Letta e Speranza: “Draghi? Non facciamo proposte e non poniamo veti” - fattoquotidiano : Quirinale, Boccia (Pd): “Nessuno ha il diritto di prelazione”. E sul nuovo patto di legislatura: “Letta l’ha propos… - direpuntoit : Le parole di #Letta in vista delle #elezioniquirinale. - StufaMarcia1 : RT @martinoloiacono: ????Il Pd è orientato a votare scheda bianca domani, all'avvio delle votazioni per il Quirinale. Lo ha detto Enrico Let… -