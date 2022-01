Quirinale, Letta: “Domani incontro Salvini, serve nome condiviso” (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Noi diciamo al centrodestra ‘non candidate uno di voi, noi non candidiamo uno di noi’: c’è bisogno di una candidatura super partes. Credo sia possibile farlo. Domani incontrerò Salvini”. Enrico Letta, segretario del Pd, a Che Tempo che fa si esprime così alla vigilia della giornata che segna l’inizio delle votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica. Il nome del premier Mario Draghi rimane sullo sfondo. “Draghi è una delle ipotesi sul tavolo. Sono rimasto abbastanza stupito nel vedere la dichiarazione ieri di Berlusconi, in cui ha detto no a Draghi presidente della Repubblica, che oggi Salvini ha confermato. Sono temi di cui parleremo”, aggiunge. “Parleremo con i rappresentanti del centrodestra, con i nostri alleati e cercheremo di capire, rispetto a Draghi, quali sia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Noi diciamo al centrodestra ‘non candidate uno di voi, noi non candidiamo uno di noi’: c’è bisogno di una candidatura super partes. Credo sia possibile farlo.incontrerò”. Enrico, segretario del Pd, a Che Tempo che fa si esprime così alla vigilia della giornata che segna l’inizio delle votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica. Ildel premier Mario Draghi rimane sullo sfondo. “Draghi è una delle ipotesi sul tavolo. Sono rimasto abbastanza stupito nel vedere la dichiarazione ieri di Berlusconi, in cui ha detto no a Draghi presidente della Repubblica, che oggiha confermato. Sono temi di cui parleremo”, aggiunge. “Parleremo con i rappresentanti del centrodestra, con i nostri alleati e cercheremo di capire, rispetto a Draghi, quali sia la ...

