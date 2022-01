“Primo Piano Quirinale”, dal 24 gennaio lo speciale dell'Italpress (Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA (Italpress) – Dal 24 gennaio l'agenzia Italpress produrrà una striscia quotidiana sulle elezioni del prossimo Presidente della Repubblica, con un appuntamento giornaliero di “Primo Piano Quirinale”.Trenta minuti al giorno in diretta Facebook dallo studio di Roma con Claudio Brachino per raccontare l'elezione del Capo dello Stato, una delle più complesse della storia della Repubblica. Con gli inviati dell'agenzia e l'editorialista politico dell'Italpress Gianfranco D'Anna, già condirettore di Gr Rai Parlamento, ci saranno politici e giornalisti e gli esperti dell'Università Cattolica, per completare l'analisi della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) ROMA () – Dal 24l'agenziaprodurrà una striscia quotidiana sulle elezioni del prossimo Presidentea Repubblica, con un appuntamento giornaliero di “”.Trenta minuti al giorno in diretta Facebook dallo studio di Roma con Claudio Brachino per raccontare l'elezione del Capoo Stato, unae più complessea storiaa Repubblica. Con gli inviati'agenzia e l'editorialista politicoGianfranco D'Anna, già condirettore di Gr Rai Parlamento, ci saranno politici e giornalisti e gli esperti'Università Cattolica, per completare l'analisia ...

