Premier League 2021/2022, Conte affonda sotto i colpi del Chelsea: Tottenham sconfitto 2-0 (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Chelsea batte 2-0 il Tottenham nel posticipo della ventitreesima giornata di Premier League 2021/2022 grazie alle reti messe a segno da Hakim Ziyech e Thiago Silva. Dopo un primo tempo molto equilibrato, in cui nessuna delle due compagini riesce a prevalere sull'altra, gli uomini di Thomas Tuchel cambiano marcia. Nella ripresa, infatti, Ziyech si rende protagonista di un gol meraviglioso disegnando un'imprendibile traiettoria per Lloris. La squadra guidata da Antonio Conte si riversa nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio, ma così facendo si espone alle ripartenze avversarie. A pochi minuti dal triplice fischio Thiago Silva chiude definitivamente i giochi. In virtù di questo successo i Blues consolidano il terzo posto con 47 punti, mentre gli Spurs ...

Ultime Notizie dalla rete : Premier League Liverpool, Klopp: 'Alisson ci ha salvato ancora. E' un portiere di livello mondiale' Il Liverpool ha trionfato nel match di Premier League di oggi contro il Crystal Palace . Nell'1 - 3 finale sono andati a segno Van Dijk , Oxlade - Chamberlain e Fabinho , ma il vero protagonista è stato Alisson . Il portiere brasiliano ha ...

Premier League, 23° giornata: vince il Liverpool, Arsenal e Leicester fermate sul pari Si sono giocate alcune partite della 23° giornata di Premier League. L'unica vittoria di questo pomeriggio domenicale, in attesa della conclusione della partita Chelsea - Tottenham, è quella del Liverpool, che vince 3 - 1 in trasferta contro i londinesi ...

Risultati classifica Premier League: Chelsea amaro per Conte, tris Reds Calcio News 24 Premier League 2021/2022, Conte affonda sotto i colpi del Chelsea: Tottenham sconfitto 2-0 Il Chelsea batte 2-0 il Tottenham nel posticipo della ventitreesima giornata di Premier League 2021/2022 grazie alle reti messe a segno da Hakim Ziyech e Thiago Silva. Dopo un primo tempo molto ...

Highlights e gol Chelsea-Tottenham 2-0, Premier League 2021/2022 (VIDEO) VIDEO - Gli highlights e i gol di Chelsea-Tottenham, match valevole per la ventitreesima giornata di Premier League 2021/2022 ...

