(Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) –che al Castellani supera 4-2 l’realizzando 4 gol in 13 minuti nel primo tempo arrivando nel migliore dei modi alla pausa. Protagonistasfida Abraham autore di una doppietta al 24? e al 33?, al 35? la terza rete di Sergio Oliveira, di Zaniolo al 37? la quarta marcatura. Nella ripresa al 55? gol dei toscani con Pinamonti, al 72? Bajrami rende meno amara la sconfittasquadra di casa. La classifica vede i giallorossi salire a 38 punti, ferma a 29 l’al terzo ko consecutivo tra le mura amiche. Funweek.

Advertising

juventusfc : #JuveUdinese, il poker della scorsa stagione ???? - sulsitodisimone : Poker della Roma ad Empoli, finisce 4-2 - cellini_luca : RT @Italpress: Poker della Roma a Empoli, i giallorossi si impongono 4-2 - fisco24_info : Poker della Roma ad Empoli, finisce 4-2: (Adnkronos) - La classifica vede i giallorossi salire a 38 punti… - ItaliaNotizie24 : Poker della Roma a Empoli, i giallorossi vincono 4-2 -

Ultime Notizie dalla rete : Poker della

Roma a due facce: ripresa di sofferenza Dominio totale al CastellaniRoma di Mourinho, che gioca splendidamente e chiude il primo tempo con unche manda virtualmente in archivio la ...All'81' l'Hertha trova il golbandiera con il classe 2000 Ekkelenkamp, entrato in campo appena 20 secondi prima. L'olandese viene favorito da un rimpallo fra Jovetic e Neuer e batte così il ...La Roma rifila un poker all’Empoli RUI PATRICIO 6 Nel primo tempo si toglie i guanti e assiste da spettatore privilegiato allo show giallorosso. Nella ripresa se li rimette e incassa due reti, che no ...Poker col "brivido" della Roma a Empoli. Nella 23.ma giornata di Serie A la squadra di Mourinho batte gli uomini di Andreazzoli 2-4 e si porta al sesto posto a quota 38 punti. Al Castellani nel primo ...