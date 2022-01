Milan - Juve 0 - 0, le pagelle: Tonali oscura Locatelli, Giroud e Morata delusioni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Milan - Juve finisce senza gol, le pagelle della super sfida di San Siro. pagelle Milan MAIGNAN 6 Serata fredda, umida e inoperosa. Sei di stima CALABRIA 6,5 Quando c'è si fa sentire. Una partita di ... Leggi su leggo (Di lunedì 24 gennaio 2022)finisce senza gol, ledella super sfida di San Siro.MAIGNAN 6 Serata fredda, umida e inoperosa. Sei di stima CALABRIA 6,5 Quando c'è si fa sentire. Una partita di ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? 'Più forti di ingiustizie e avversità. Noi siamo il #Milan e mai nessun ci fermerà'. I tifosi rossoneri caricano… - JuventusTV : Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle… - AntoVitiello : Solo un pari a #SanSiro tra #Milan e #Juve. Partita con poche occasioni da gol, e #Milan che ha provato a vincerla… - Gugo23 : RT @_orialismo_: 2 punti recuperati sulla juve 5 punti recuperati sul milan in sei giorni 2 punti recuperati sull'atalanta - gmlegnino : @capuanogio E senza rigore al milan , alla juve tanto non li danno manco quando ci sono . -