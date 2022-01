Mara Venier e Shel Shapiro ormai fanno coppia fissa: è solo amicizia? (Di domenica 23 gennaio 2022) Come ogni Domenica, anche oggi 23 Gennaio andrà in onda ‘Che Tempo che Fa‘ alle ore 20, condotto da Fabio Fazio su Rai3. Tantissimi gli ospiti del programma, ma a chiudere la serata, al tavolo di ‘Che Tempo Che Fa’ prenderanno posto due ospiti in particolare: Mara Venier e Shel Shapiro. Ovviamente Zia Mara non ha bisogno di presentazioni, ma è bene darne una adeguata a Shel Shapiro. Norman David ‘Shel’ Shapiro è nato a Londra, classe 1943. Musicista dalla nascita, debutta in Italia nel 1963 come frontman del gruppo ‘Shel Carson Combo’, che più tardi cambiò nome in ‘The Rokes‘. LEGGI ANCHE => Domenica In, in studio le protagoniste di Tre sorelle: di cosa parla il nuovo film di Enrico Vanzina? Il ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 23 gennaio 2022) Come ogni Domenica, anche oggi 23 Gennaio andrà in onda ‘Che Tempo che Fa‘ alle ore 20, condotto da Fabio Fazio su Rai3. Tantissimi gli ospiti del programma, ma a chiudere la serata, al tavolo di ‘Che Tempo Che Fa’ prenderanno posto due ospiti in particolare:. Ovviamente Zianon ha bisogno di presentazioni, ma è bene darne una adeguata a. Norman David ‘è nato a Londra, classe 1943. Musicista dalla nascita, debutta in Italia nel 1963 come frontman del gruppo ‘Carson Combo’, che più tardi cambiò nome in ‘The Rokes‘. LEGGI ANCHE => Domenica In, in studio le protagoniste di Tre sorelle: di cosa parla il nuovo film di Enrico Vanzina? Il ...

Advertising

chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre: ?? @EnricoLetta ?? @RobertoBurioni ?? @lucianinalitti ?? Giuseppe Tornat… - chetempochefa : “Appena finita Domenica in prendo il treno e corro da @fabfazio” Mara Venier sarà con noi stasera a #CTCF - chetempochefa : Questa sera a #CTCF avremo Mara Venier e @ShelShapiro per parlarci del videoclip “La leggenda dell’amore eterno” di… - ArielAle78 : @polacco777 Sileri da Mara Venier confessa di non essere vaccinato: disinformazione su Domenica In - lattuga99 : RT @chetempochefa: ?? Mara Venier, @ShelShapiro, @Machete_Mnlt e Antonio Cornacchione sono gli amici che questa sera si aggiungeranno al tav… -