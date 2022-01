Lorenzo Parelli, parla la madre: “Mio figlio è uscito per andare a scuola e non è più tornato” (Di domenica 23 gennaio 2022) “Non incolpo nessuno. Anche perché non so con esattezza cosa sia successo. Solo un fatto è certo: mio figlio è uscito per andare a scuola e non è più tornato“. Queste le parole che, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Maria Elena Dentesano, madre di Lorenzo Parelli, morto il 21 gennaio scorso in un incidente sul lavoro durante il suo ultimo giorno di tirocinio, ha rivolto a Ivan Petrucco, sindaco di Castions di Strada. Maria Elena spiega che non vuole muovere accuse e si limita a dire che si è trattato di “un fatto straziante, inaccettabile”. A incupire ancor più l’atmosfera nella piccola comunità di 3.500 abitanti di Castions di Strada, è il fatto che il paese era già in lutto per la morte di un adolescente ancora più giovane di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) “Non incolpo nessuno. Anche perché non so con esattezza cosa sia successo. Solo un fatto è certo: miopere non è più“. Queste le parole che, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Maria Elena Dentesano,di, morto il 21 gennaio scorso in un incidente sul lavoro durante il suo ultimo giorno di tirocinio, ha rivolto a Ivan Petrucco, sindaco di Castions di Strada. Maria Elena spiega che non vuole muovere accuse e si limita a dire che si è trattato di “un fatto straziante, inaccettabile”. A incupire ancor più l’atmosfera nella piccola comunità di 3.500 abitanti di Castions di Strada, è il fatto che il paese era già in lutto per la morte di un adolescente ancora più giovane di ...

