La fine della pandemia di Covid "plausibile", lo afferma l'OMS (Di domenica 23 gennaio 2022) La variante Omicron sta portando a un "periodo di calma" e a una possibile fine della pandemia in Europa, affermano i funzionari sanitari L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha affermato domenica che potrebbe finalmente esserci una fine alla pandemia di Covid in Europa, dopo la rapida diffusione della variante Omicron. "È plausibile che la regione … proviene da Database Italia.

