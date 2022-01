Juventus, operazione riuscita per Chiesa (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) – operazione riuscita per Federico Chiesa, che questo pomeriggio è stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, dopo l’infortunio durante il match del 9 gennaio con la Roma. “L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero previsti sono di circa 7 mesi”, fa sapere il club in una nota. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 23 gennaio 2022) (Adnkronos) –per Federico, che questo pomeriggio è stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, dopo l’infortunio durante il match del 9 gennaio con la Roma. “L’intervento, eseguito presso la clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del responsabile sanitario delladott. Stefanini, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero previsti sono di circa 7 mesi”, fa sapere il club in una nota. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

