Inter, spunta un nome nuovo per sostituire Correa! (Di domenica 23 gennaio 2022) La conclusione del calciomercato invernale (prevista per il 31 gennaio) è quasi alle porte. Come spiega oggi, 23 gennaio, il Corriere dello Sport, l’Inter è attesa da una decisione importante: come sostituire l’infortunato Correa. Giuseppe Marotta InterCi sarebbe pure Ivan Perisic, nell’eventualità, come jolly in attacco; o Salcedo, che rientra dallo Spezia e potrebbe a quel punto restare in casa. Un’opzione, quest’ultima, casalinga, visto che il calciatore è già di proprietà nerazzurra, e dunque non sarebbe girato per un nuovo prestito. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di domenica 23 gennaio 2022) La conclusione del calciomercato invernale (prevista per il 31 gennaio) è quasi alle porte. Come spiega oggi, 23 gennaio, il Corriere dello Sport, l’è attesa da una decisione importante: comel’infortunato Correa. Giuseppe MarottaCi sarebbe pure Ivan Perisic, nell’eventualità, come jolly in attacco; o Salcedo, che rientra dallo Spezia e potrebbe a quel punto restare in casa. Un’opzione, quest’ultima, casalinga, visto che il calciatore è già di proprietà nerazzurra, e dunque non sarebbe girato per unprestito. VINCENZO BONIELLO

Advertising

Gazzetta_it : Mercato Inter, spunta #Caicedo in prestito - Imeon_97 : RT @7Robymar: Visti i continui acciacchi di Correa e Sanchez, l'Inter cerca un profilo più integro per completare l'attacco: spunta Giusepp… - vivoperlinter : L'attacco e le riflessioni dell'#Inter. Tutti i nomi. #Calciomercato #Sensi #Salcedo #Caicedo - ArMa1518 : RT @7Robymar: Visti i continui acciacchi di Correa e Sanchez, l'Inter cerca un profilo più integro per completare l'attacco: spunta Giusepp… - ZiHAKAN20p : RT @7Robymar: Visti i continui acciacchi di Correa e Sanchez, l'Inter cerca un profilo più integro per completare l'attacco: spunta Giusepp… -