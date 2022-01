Insigne indica lo scudetto del Napoli: «Ti amerò sempre» (Di domenica 23 gennaio 2022) . Il messaggio dopo il gol del capitano azzurro Lorenzo Insigne in gol su rigore contro la Salernitana a pochi giorni dalla firma con il Toronto, di cui sarà un nuovo giocatore a partire dalla prossima estate. Dopo la realizzazione dal dischetto l’esultanza e la dedica a favore di telecamera indicano lo scudetto del Napoli: «Io ti amo e ti amerò sempre», si intende dal labiale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) . Il messaggio dopo il gol del capitano azzurro Lorenzoin gol su rigore contro la Salernitana a pochi giorni dalla firma con il Toronto, di cui sarà un nuovo giocatore a partire dalla prossima estate. Dopo la realizzazione dal dischetto l’esultanza e la dedica a favore di telecamerano lodel: «Io ti amo e ti», si intende dal labiale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Insigne indica Napoli, Insigne eguaglia Maradona e indica lo stemma: 'Ti amerò sempre' ( Dopo la rete, Insigne si è avvicinato alla telecamera indicando lo stemma e dicendo chiaramente: 'Ti amo e ti amerò sempre' . Di seguito, una foto di quel momento.

