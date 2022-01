Gigi D’Alessio ed il messaggio dalla sua compagna in dolce attesa (Di domenica 23 gennaio 2022) : la storia tra i due pare andare a gonfie vele. Gigi D’Alessio, oltre che per la sua musica, finisce spesso al centro della cronaca per le sue storie d’amore, molto spesso con donne più giovani di lui; dopo aver rotto con Anna Tatangelo infatti, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 23 gennaio 2022) : la storia tra i due pare andare a gonfie vele., oltre che per la sua musica, finisce spesso al centro della cronaca per le sue storie d’amore, molto spesso con donne più giovani di lui; dopo aver rotto con Anna Tatangelo infatti, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

CastigatoreVip : @_GigiDAlessio_ Possiamo vedere un grande artista che ha fatto la storia della musica dove abbiamo sognato tutti …l… - _Maria2608 : Pensando al fatto che Sissi probabilmente non vincerà amici perché lo vincerà il figlio di Gigi D'Alessio. E io sono già nera - EricaPazzelli : @FlaviaGufetta Non sono certa ma so che tutti quelli che sono con Rudy poi vanno alla Sony . Gigi d Alessio sony . Facciamoci due domande. - RosiPolimeni : @Ivan__soli Ma è Gigi d’Alessio?!?! ?? - Gif_di_Tina : #Amici21 Schifano tutti Albe e ha i migliori inediti. Altro che Gigi D'Alessio Jr. -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Anna Tatangelo e Denise Esposito, ex e compagna Gigi d'Alessio/ 'Non va come prima' Il Sussidiario.net