Gf Vip 6, la sorella di Alessandro Basciano lo mette in guardia: “Sophie Codegoni si diverte col tira e molla, per te è più giusta Jessica Selassié” (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo la trentaseiesima puntata del Gf Vip 6 andata in onda lo scorso venerdì su Canale 5, tra i due concorrenti Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si è consumata un’accesa lite: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, non ha apprezzato che Sophie parlasse con Delia Duran e ha apostrofato la Codegoni in malo modo, lasciandola e giurando sul figlio che non sarebbe mai più tornato con lei. Sophie per tutta risposta ha lanciato le valigie del Basciano fuori dalla stanza: “Guarda, sparisci proprio, non è serata. Ridimensionati, stai facendo una bruttissima figura. Ti sbatto le valigie fuori dalla porta, basta. Mi sono rotta, hai esagerato“. Nella notte poi i due si sono riappacificati, ma il tira e molla continuo ... Leggi su isaechia (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo la trentaseiesima puntata del Gf Vip 6 andata in onda lo scorso venerdì su Canale 5, tra i due concorrentisi è consumata un’accesa lite: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, non ha apprezzato cheparlasse con Delia Duran e ha apostrofato lain malo modo, lasciandola e giurando sul figlio che non sarebbe mai più tornato con lei.per tutta risposta ha lanciato le valigie delfuori dalla stanza: “Guarda, sparisci proprio, non è serata. Ridimensionati, stai facendo una bruttissima figura. Ti sbatto le valigie fuori dalla porta, basta. Mi sono rotta, hai esagerato“. Nella notte poi i due si sono riappacificati, ma ilcontinuo ...

